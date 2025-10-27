«Երասխ -Սադարակ հատվածը ևս պետք է ապաշրջափակվի». Արարատ Միրզոյան

«Երասխ - Սադարակ հատվածը ևս պետք է ապաշրջափակվի, և դա պետք է լինի օրգանական շարունակությունը կամ սկիզբը տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման: Չկա տրամաբանություն, երբ կաշխատի Հայաստանի հարավով անցնող երկաթուղին և չի աշխատի Նախիջևանով անցնող երկաթուղին», - 2026 -ի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ վստահեցրեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը՝ պատասխանելով «Հայաստան» խմբակացության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հարցին:
Խաչատրյանն ընդգծեց՝ եթե չբացվի Երասխ -Սադարակ հատվածը, ապա TRIPP-ը Հայաստանին ոչինչ չի տալու: Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, Երասխ- Սադարակ հատվածը պետք է բացվի, նոր բացվի Մեղրիից մինչև Ագարակ հատվածը, այսինքն Սյունիքով անցնող ճանապարհը: Խաչատրյանը կրկին հարցրեց՝ կոնկրետ Երասխ- Սադարակ հատվածը բացելու ուղղությամբ աշխատանքներ են իրականացվո՞ւմ են, թե՞ ոչ:
Արարատ Միրզոյանը կատարվող աշխատանքների մասով ոչինչ չասաց, միայն կրկին պնդեց, որ՝ այո, պետք է ապաշրջափակվի Երասխ - Սադարակ հատվածը:
«Դուք ասում եք՝ սկզբից նա, հետո նա, կամ՝ համաժամանակյա: Ես ասում եմ՝ ընդհանրապես էս ապաշրջափակումը իմաստ չի ունենա և չի աշխատի, եթե էդ կտորը չապաշրջափակվի: Ենթադրվում է, որ դա պետք է լինի համաժամանակյա, համաժամանակյա տրամաբանական ռացիոնալ բանով եմ ասում, նույն րոպեին նկատի չունեմ»,- պարզաբանեց Միրզոյանը: