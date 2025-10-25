Ուկրաինայի զինուժը հարվածել է Բելգորոդի ջրամբարի ամբարտակին

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ՀՕՊ ուժերը անցած գիշեր խոցել են ուկրաինական 121 անօդաչու թռչող սարք։ Ռուս զինվորականների տվյալներով՝ Մոսկվայի մարզի վրայով խոցվել է 9 ԱԹՍ, որոնցից յոթը՝ Ռուսաստանի մայրաքաղաք թռչելիս:
Անօդաչու թռչող սարքեր են խոցվել նաև Ռոստովի, Վոլգոգրադի, Բրյանսկի, Կալուգայի, Սմոլենսկի, Բելգորոդի, Վորոնեժի, Լենինգրադի, Նովգորոդի, Ռյազանի, Տամբովի, Տվերի և Տուլայի մարզերի վրայով։ Ավիացիոն իշխանությունները փակել են Վոլգոգրադի, Գելենջիկի և Յարոսլավլի օդանավակայանները։
Վոլգոգրադի մարզի նահանգապետ Անդրեյ Բոչարովը հայտնել է, որ ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել տեղական էլեկտրահաղորդման ենթակայանում։ «Նովոնիկոլաևսկի շրջանում անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելու հետևանքով Բալաշովսկայա էլեկտրահաղորդման գծի ենթակայանի տարածքում հրդեհ է հայտնաբերվել, որը արագորեն մարվել է հրշեջ ուժերի կողմից», - ասվում է նրա հայտարարության մեջ։
Ըստ MNS տելեգրամյան ալիքի, ուկրաինական բանակը Himars հրթիռներով հարվածել է Բելգորոդի ջրամբարի ամբարտակին: Արդյունքում վնասվել են մի քանի շենքեր, որոնք պարունակում էին տեխնիկական սարքավորումներ, ջրարգելակներից մեկի բարձրացման մեխանիզմները և ամբարտակի գագաթը: Ամբարտակը չի ավերվել, և մոտակա բնակավայրերի համար ջրհեղեղի սպառնալիք չկա: Վիրավորվել է երկու մարդ՝ մեկ քաղաքացիական անձ և Ազգային գվարդիայի սպա: