Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պատերազմից հետո Գազայի կառավարումը կստանձնի տեխնոկրատների անկախ կոմիտեն. Պաղեստինյան խմբավորումներ

Պաղեստինյան հիմնական խմբավորումները, այդ թվում՝ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված «Համաս»-ը համաձայնության են եկել, որ պատերազմից հետո Գազայի կառավարումը կստանձնի տեխնոկրատների անկախ կոմիտեն։

«Համաս»-ի կայքում հրապարակված համատեղ հայտարարության համաձայն՝ Կահիրեում կայացած հանդիպման ժամանակ խմբավորումները համաձայնել են «Գազայի հատվածի կառավարումը հանձնել անկախ «տեխնոկրատներից» կազմված ժամանակավոր պաղեստինյան կոմիտեին, որը կկառավարի կենսական և հիմնական ծառայությունների հարցերը՝ արաբ եղբայրների և միջազգային հաստատությունների հետ համագործակցությամբ»։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG