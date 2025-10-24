Սպիտակ տուն. ԱՄՆ կառավարության շաթդաունի պատճառով հոկտեմբերի գնաճի մասին զեկույց հավանաբար չի լինի

Սպիտակ տունն այսօր հայտարարեց, որ ԱՄՆ կառավարության շաթդաունի պատճառով հոկտեմբերի գնաճի մասին զեկույց հավանաբար չի լինի՝ փորձելով մեղքը բարդել դեմոկրատների վրա։
X-ում Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևվիթն է գրել, որ «սա էլ իր հերթին կհանգեցնի բիզնեսների, շուկաների, ընտանիքների և Դաշնային պահուստային համակարգի խառնաշփոթին»:
ԱՄՆ կառավարությունը հոկտեմբերի 1-ից գնաց շաթդաունի․ կուսակցական տարաձայնությունները խոչընդոտեցին Կոնգրեսին և Սպիտակ տանը ֆինանսավորման վերաբերյալ համաձայնության գալուն:
Սա 1981 թվականից ի վեր Կառավարության 15-րդ շաթդաունն է:
Ֆինանսավորման խնդրի առանցքում գտնվում է պետական գործակալությունների համար նախատեսված 1.7 տրիլիոն դոլարը, ինչը կազմում է կառավարության ընդհանուր 7 տրիլիոն դոլար բյուջեի մոտ մեկ քառորդը։ Մնացած մեծ մասը գնում է առողջապահական և թոշակային ծրագրերին, ինչպես նաև աճող՝ 37.5 տրիլիոն դոլար պետական պարտքի տոկոսավճարներին։
Անկախ վերլուծաբանները նախազգուշացնում են, որ այս դադարեցումը կարող է ավելի երկար տևել, քան նախորդները: