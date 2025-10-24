Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ 3-րդը թագավորական նստավայր Վինձորում հյուրընկալել է Վլադիմիր Զելենսկուն՝ Ուկրաինայի նախագահի և եվրոպացի առաջնորդների Լոնդոնում՝ Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու վերաբերյալ վերջին բանակցություններից առաջ։
Այս տարի սա արդեն երրորդ անգամն է, որ 76-ամյա միապետը հյուրընկալում է Զելենսկուն։ Ուկրաինայի առաջնորդին թագավորական ողջույն են հղել։ Վինձորի ամրոց ժամանելիս հնչել է Ուկրաինայի օրհներգը։
Չարլզ թագավորը նախկինում իր աջակցությունն էր հայտնել Զելենսկիին և Ուկրաինային՝ ասելով, որ երկիրն «աննկարագրելի ագրեսիայի» է ենթարկվել Ռուսաստանի՝ «իրենց հողի վրա հարձակումից» հետո։
Զելենսկին այնուհետև կմեկնի Դաունինգ սթրիթ՝ հանդիպելու վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ։
Ակնկալվում է, որ Սթարմերը այսօր նաև կհայտարարի հակաօդային պաշտպանության հրթիռների արտադրության ծրագրի «արագացման» մասին, որի նպատակն է Ուկրաինային մատակարարել ավելի քան 5000 նմանատիպ զենք։
Դաունինգ սթրիթի հայտարարության համաձայն՝ այս ձմռանը Ուկրաինա կմատակարարվի մոտ 140 «թեթև բազմաֆունկցիոնալ հրթիռ»։