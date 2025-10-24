Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պուտինն ու Ալիևը հեռախոսազրույց են ունեցել

Լրացված

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Կրեմլի հաղորդմամբ՝ երկու առաջնորդները քննարկել են առևտրատնտեսական կապերը խորացնելու հնարավորությունները։ Մասնավորապես՝ էներգետիկ, տրանսպորտային և լոգիստիկ համատեղ նախագծեր իրականացնելու ցանկությունը։

Պաշտոնական Մոսկվան նշում է, որ երկու երկների ղեկավարների զրույցը հոկտեմբերի 9-ին Դուշանբեում ԱՊՀ գագաթնաժողովում տեղի ունեցած քննարկման շարունակությունն է։

Հենց Դուշանբեում Պուտինն առաջին անգամ ընդունեց, որ անցած տարի դեկտեմբերին ադրբեջանական օդանավը կործանվել է ռուսների մեղքով, խոստացավ պատժել մեղավորներին, տուժողներին էլ փոխհատուցում տրամադրել:

Պուտին-Ալիև զրույցի մասին հաղորդում է նաև պաշտոնական Բաքուն՝ ընգծելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է զանգահարել Իլհամ Ալիևին։

Նախագահ Ալիևի գրասենյակից հաղորդում են, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև տարածաշրջանային համագործակցության և միջազգային իրավիճակի որոշ հարցերին։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG