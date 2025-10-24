Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Էրդողան. ԱՄՆ-ը և մյուսները պետք է ավելի մեծ ճնշում գործադրեն Իսրայելի վրա

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և մյուսները պետք է ավելի մեծ ճնշում գործադրեն Իսրայելի վրա՝ ստիպելու չխախտել Գազայի հրադադարի համաձայնագիրը։

Էրդողանի պնդմամբ՝ պետք է ավելին արվի՝ ներառյալ պատժամիջոցների հնարավոր կիրառումը կամ զենքի վաճառքի դադարեցումը։

«Պաղեստինյան «Համաս» զինյալ խմբավորումը հետևում է համաձայնագրին։ Թուրքիան պատրաստ է աջակցել Գազայի խնդրով նախատեսված աշխատանքային խմբին ցանկացած անհրաժեշտ ձևով», - ասել է Էրդողանը Օմանից վերադարձող ինքնաթիռում՝ լրագրողների հետ զրույցում։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG