Կրասնոգորսկում ԱԹՍ-ն մխրճվել է բնակարանի մեջ․վիրավորվել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա

Կրասնոգորսկ քաղաքում անօդաչուի հարվածի հետևանքով վնասված բնակարանը, հոկտեմբերի 24
Կրասնոգորսկ քաղաքում անօդաչուի հարվածի հետևանքով վնասված բնակարանը, հոկտեմբերի 24

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ հոկտեմբերի լույս 24-ի գիշերը երկրի տասը շրջանների և Ղրիմի երկնքում խոցվել է 139 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք։

Մոսկվայի մարզի Կրասնոգորսկ քաղաքում անօդաչուի հարվածի հետևանքով վնասվել է բազմաբնակարան շենք։ «Դրոնը մխրճվել է 14-րդ հարկի բնակարան։ Տուժել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա։ Չորսը շտապ տեղափոխվել են հիվանդանոց», – հայտնել է մարզի նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը։

Ռոստովի մարզի նահանգապետ Յուրի Սլյուսարը հայտարարել է անօդաչուների զանգվածային հարձակման մասին։ Նրա խոսքով՝ Նովոշախտինսկում հարվածների հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, և առանց էլեկտրականության են մնացել բազմաբնակարան շենքեր, մանկապարտեզ և տեխնիկում։

