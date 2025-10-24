Կրասնոգորսկում ԱԹՍ-ն մխրճվել է բնակարանի մեջ․վիրավորվել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ հոկտեմբերի լույս 24-ի գիշերը երկրի տասը շրջանների և Ղրիմի երկնքում խոցվել է 139 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք։
Մոսկվայի մարզի Կրասնոգորսկ քաղաքում անօդաչուի հարվածի հետևանքով վնասվել է բազմաբնակարան շենք։ «Դրոնը մխրճվել է 14-րդ հարկի բնակարան։ Տուժել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա։ Չորսը շտապ տեղափոխվել են հիվանդանոց», – հայտնել է մարզի նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը։
Ռոստովի մարզի նահանգապետ Յուրի Սլյուսարը հայտարարել է անօդաչուների զանգվածային հարձակման մասին։ Նրա խոսքով՝ Նովոշախտինսկում հարվածների հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, և առանց էլեկտրականության են մնացել բազմաբնակարան շենքեր, մանկապարտեզ և տեխնիկում։