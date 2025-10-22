«Մտքի ազատության համար» Սախարովի մրցանակը շնորհվեց երկու լրագրողների

Խորհրդային գիտնական, այլախող, իրավապաշտպան, Նոբելյան Խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Անդրեյ Սախարովի անվան այս տարվա «Մտքի ազատության» մրցանակը Եվրախոհրրդարանը շնորհեց երկու լրագրողների՝ լեհ-բելառուս Անջեյ Պոչոբուտին և վրացի Մզիա Ամագլոբելիին: Նրանք երկուսն էլ ներկայումս բանտում են՝ ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ իրենց աշխատանքի լուսաբանման հետ կապված մեղադրանքներով։
«Այս տարվա «Մտքի ազատության համար» Սախարովի մրցանակը շնորհելով Բելառուսից Անջեյ Պոչոբուտին և Վրաստանից Մզիա Ամագլոբելիին՝ մենք պատվում ենք երկու լրագրողների, որոնց քաջությունը փարոսի պես լուսավորում է բոլոր նրանց համար, ովքեր հրաժարվում են լռել: Երկուսն էլ ծանր գին են վճարել իշխանությանը ճշմարտությունն ասելու համար՝ դառնալով ազատության և ժողովրդավարության համար պայքարի խորհրդանիշներ: Խորհրդարանը նրանց և բոլոր նրանց կողքին է, ովքեր շարունակում են պահանջել ազատություն»,- ասել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան:
