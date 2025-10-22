Մեկնարկել են Ադրբեջան-ԱՄԷ համատեղ զորավարժությունները

Ադրբեջանում նախօրեին մեկնարկել են այդ երկրի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համատեղ զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են երկու պետությունների զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները։ Այս մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։
«Զորավարժությունների գլխավոր նպատակը երկու երկրների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներում ծառայող զինվորականների միջև համագործակցության խորացումն է, գործնական կարողությունների կատարելագործումը և զինծառայողների արհեստավարժության խորացումը»,-զորախաղերի բացմանը հայտարարել է Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատար, գեներալ-մայոր Ալեփեր Ջահանգիրովը։
APA գործակալության փոխանցմամբ՝ «Անկոտրում գործընկերություն 2025» անվանումը կրող զորավարժություններում հատուկ ջոկատայիններից բացի, ներգրավված են մի քանի միավոր զրահատեխնիկա, ռազմական ավիացիա և անօդաչու թռչող սարքեր։