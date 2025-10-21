Հյուսիսային Կիպրոսը պետք է շտապ միանա Թուրքիային. Բահչելի

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Թայիփ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական դաշնակիցը՝ «Ազգայնական շարժում» կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին, Կիպրոսի թուրքական հատվածի՝ այսպես կոչված «Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության» խորհրդարանի անդամներին կոչ է արել քվեարկության դնել Թուրքիային միանալու հարցը։
Բահչելիի հայտարարությունը հնչել է Հյուսիսային Կիպրոսում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, որոնցում հաղթել է հույների հետ հաշտեցման կողմնակից Թուֆան Էրհուրմանը։
«Հյուսիսային Կիպրոսի խորհրդարանը պետք է շտապ նիստ գումարի, չեղարկի ընտրությունների արդյունքները և քվեարկի Թուրքիային միանալու օգտին»,- հայտարարել է Բահչելին։