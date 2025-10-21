Ալիև․ «Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության նոր փուլ է մեկնարկել»

«Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության նոր փուլ է մեկնարկել», - այսօր Աստանայում, Ղազախստան-Ադրբեջան միջպետական խորհրդի նիստի ժամանակ, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։
«Այն հանգամանքը, որ վերջին ռազմական բախումներից ընդամենը երկու տարի անց կողմերը նախաստորագրեցին խաղաղ համաձայնագիրը, վկայում է երկու պետությունների մոտ լուրջ քաղաքական կամքի առկայության մասին», - հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։
Ալիևի խոսքով՝ այս հարցում նախևառաջ պետք է բարձր գնահատել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դերակատարությունը։
«Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կայացած գագաթաժողովը ըստ էության վերջ դրեց երկարամյա հակամարտությանը», - նշել է Ադրբեջանի նախագահը։