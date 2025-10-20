Կգտնենք գողացված աշխատանքները և մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության. Մակրոն

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը արձագանքելով Փարիզի Լուվր թանգարանում գողության դեպքին՝ հայտարարել է, որ կգտնեն գողացված աշխատանքները և մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության:
«Լուվրում կատարված գողությունը հարձակում է մեզ համար թանկարժեք ժառանգության վրա, քանի որ այն մեր պատմության մի մասն է կազմում», - X-ի իր էջում գրել է Մակրոնը։
Ֆրանսիայի նախագահը նշել է. «Լուվրի նոր վերածնունդ» նախագիծը, որը մենք մեկնարկել ենք հունվարին, ներառում է անվտանգության բարձրացված միջոցառումներ։ Այն կերաշխավորի մեր հիշողությունը և մեր մշակույթը կազմող նյութերի պահպանումն ու պաշտպանությունը»:
