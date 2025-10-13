Հոկտեմբերի 14-ին աշխատանքային այցով Հայաստան կժամանի ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Ֆինլանդիայի ԱԳ նախարար Էլինա Վալտոնենը, հայտնում է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը:
Արտաքին գերատեսչության հաղորդմամբ՝ ԱԳՆ-ում կկայանա Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումը, որին կհաջորդի հանդիպման արդյունքներով համատեղ մամուլի ասուլիսը:
Հայաստան աշխատանքային այցով կժամանի ԵԱՀԿ գործող նախագահը
