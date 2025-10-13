Բաքվում մեկնարկել է Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի ներկայացուցիչների եռակողմ հանդիպումը

Բաքվում այսօր տեղի է ունենում Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի կառավարությունների ներկայացուցիչների եռակողմ հանդիպումը։ Ըստ ադրբեջանական APPA գործակալաության՝ քննարկման օրակարգում են երեք երկրների համագործակցության ընթացիկ հարցերը՝ տրանսպորտի, էներգետիկայի և մաքսային ոլորտներում։
Ադրբեջանական պատվիրակությունը գլխավորում է փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը, ռուսականը՝ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, իսկ իրանական կողմը ներկայացնում է ճանապարհների և քաղաքային զարգացման նախարար Ֆարզանե Սադուղը։
«Մենք վստահ ենք, որ հարաբերությունները երկու երկրների հետ կշարունակեն զարգանալ ինչպես երկկողմ, այնպես էլ եռակողմ ձևաչափով՝ բարեկամության և փոխշահավետ համագործակցության ոգով», հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Մուստաֆաևը։