Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանից կբռնագանձվի ավելի քան 25 միլիոն դրամ

Հակակոռուպցիոն դատարանը բավարարել է Գլխավոր դատախազության հայցն ընդդեմ ՀՀ մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանի. հօգուտ ՀՀ-ի կբռնագանձվի ավելի քան 25 միլիոն դրամ՝ որպես պետությանը պատճառված վնաս։

Գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են, որ ըստ գործի հանգամանքների՝ վնասը պատճառվել է Հասմիկ Պողոսյանի և «Գուգարք» ընկերության միջև Քոբայրավանք վանական համալիրում վերականգնման աշխատանքներ իրականացնելու համար «Հուշարձանների վերականգնում ծրագրով» 2007 և 2008 թվականին կնքված պայմանագրերի ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով:

Դատարանը հիմնավոր է համարել նախկին նախարարի կողմից երկու պայմանագրերի կապակցությամբ հակաիրավական վարքագծի առկայության վերաբերյալ Դատախազության փաստարկները և բավարարել է հայցը:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG