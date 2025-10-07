Եմենում ձերբակալվել է ՄԱԿ-ի ևս 9 աշխատակից

Եմենի հութիների իշխանությունները ՄԱԿ-ի ևս ինը աշխատակից են ձերբակալել: Արդյունքում 2021 թվականից ի վեր ՄԱԿ-ի կամայականորեն պահվող աշխատակիցների ընդհանուր թիվը հասել է 53-ի: Այս մասին երկուշաբթի հայտնել է ՄԱԿ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը:
«Գլխավոր քարտուղարը խստորեն դատապարտում է իր անձնակազմի և գործընկերների շարունակական կամայական ձերբակալությունները, ինչպես նաև հութիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում ՄԱԿ-ի տարածքների և ակտիվների շարունակական ապօրինի զավթումը», - ասվում է Դյուժարիկի հայտարարության մեջ:
Նա չի հստակեցրել վերջին ձերբակալությունների ժամկետները կամ հանգամանքները։
Օգոստոսին խմբավորումը հարձակվել էր Սանայում ՄԱԿ-ի տարածքների վրա և ձերբակալել ՄԱԿ-ի առնվազն 18 աշխատակցի իսրայելական հարվածից հետո, որի հետևանքով զոհվել էին հութիների գլխավորած կառավարության վարչապետը և մի քանի այլ նախարարներ: