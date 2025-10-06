Իսրայելը և Համասը Եգիպտոսի միջնորդությամբ բանակցություններ են սկսել Թրամփի ծրագրի պայմանների շուրջ

Այսօր Եգիպտոսի իշխանությունների միջնորդությամբ Կահիրեում մեկնարկել են Իսրայելի և «Համաս» շարժման բանակցությունները։ Քննարկման հիմնական թեման Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների դադարեցման պայմաններն են, որոնք ներառված են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խաղաղության ծրագրում։
Բանակցությունների առաջին փուլում նախատեսվում է քննարկել պատանդների ազատ արձակման հարցը։ Եգիպտոս է մեկնել նաև ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը։
Բանակցություններից առաջ Թրամփը իր Truth Social հարթակում գրել է, որ «շատ դրական քննարկումներ» են ունեցել «Համաս»-ի և մի շարք երկրների հետ՝ Գազայում պատերազմի դադարեցման և պատանդների ազատման շուրջ։ Նրա խոսքով՝ տեխնիկական խմբերը Եգիպտոսում կշարունակեն աշխատանքը, իսկ ծրագրի առաջին փուլը պետք է ավարտվի այս շաբաթ։
Թրամփի առաջարկած 20-կետանոց խաղաղության պլանը նախատեսում է Գազայում ռազմական գործողությունների դադարեցում՝ «Համաս»-ի կողմից բոլոր պատանդների ազատումից 72 ժամ անց, Իսրայելի կողմից հարյուրավոր պաղեստինցի բանտարկյալների ազատում, իսրայելական զորքերի աստիճանական դուրսբերում Գազայից, «Համաս»-ի զինաթափում և Գազայի հատվածում միջազգային կառավարմամբ Խաղաղության խորհրդի ձևավորում։
Ծրագիրը նաև բացառում է «Համաս»-ի մասնակցությունը Գազայի հատվածի ապագա կառավարմանը։