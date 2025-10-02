5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ՝ Ստամբուլում

5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ստամբուլում, զոհերի ու վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։
Երկրաշարժը գրանցվել է Մարմարա ծովում՝ Ստամբուլից հարավ-արևմուտք։ Քաղաքային իշխանությունների տվյալներով՝ ավերածություններ չկան, տեղեկացնում են՝ իրենց աշխատակիցները քաղաքում քննություն կիրականացնեն։
Ստամբուլի քաղաքապետարանը բնակիչներին խնդրում է չմոտենալ կառույցներին, որոնք կարող են վնասված լինել և հետևել պաշտանական հաղորդագրություններին։
Ապրիլին ավելի քան 150 մարդ էր վիրավորվել Ստամբուլում, երբ 5․2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի ժամանակ ցատկել էին շենքերից։
2023-ի փետրվարին երկրի նորագույն պատմության ամենողբերգական 7․8 մագիտուդով երկրաշարժը, որը գրանցվել էր Թուրքիայի հարավում ու Սիրիայի հյուսիսում, ավելի քան 55 հազար մարդու կյանք խլեց, ավելի քան 107 հազարը վիրավորվեցին։