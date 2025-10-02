Մատչելիության հղումներ

Երևանն ու Բաքուն արդեն հարմարվել են խաղաղ կյանքին. Ալիև

Երևանն ու Բաքուն արդեն հարմարվել են կյանքին՝ խաղաղ պայմաններում, Կոպենհագենում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտայի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ հանդիպմանն ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը:

Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ նա հավելել է, թե խաղաղության օրակարգի հետ կապված ձեռքբերումներն ունեն պատմական նշանակություն ողջ տարածաշրջանի, ներառյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի համար:

Կոպենհագենում է նաև Հայաստանի վարչապետը: Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ այսօր այնտեղ հանդիպում են ունեցել, ընդգծել են ԱՄՆ նախագահի նախաձեռնած խաղաղության գագաթնաժողովի պայմանավորվածությունների նշանակալիությունը և վերահաստատել են պատրաստակամությունը՝ շարունակելու աշխատանքը խաղաղության ամրապնդման ուղղությամբ։ Փաշինյանն ու Ալիևը նաև անդրադարձել են TRIPP-ի նախագծին։


