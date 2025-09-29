UNICEF-ը կոչ է անում անհապաղ տարհանել Գազայում՝ ինկուբատորներում գտնվող 25-ից ավելի հիվանդ կամ վաղաժամ ծնված երեխաների

ՄԱԿ-ի մանկական բարեգործական կազմակերպությունը կոչ է անում անհապաղ տարհանել Գազա քաղաքում ինկուբատորներում գտնվող 25 -ից ավելի հիվանդ կամ վաղաժամ ծնված երեխաներին, որոնց կյանքը վտանգված է Իսրայելի զինված ուժերի սաստկացած հարձակումների հետեւանքով։
Reuters-ը, վկայակոչելով Պաղեստինի պաշտոնական աղբյուրները, հայտնում է, որ տանկերը շրջապատել են Ալ Հելո հիվանդանոցի մոտ գտնվող տարածքը, որտեղ ինկուբատորներում առնվազն 12 երեխա է պահվում։ Բժիշկների խոսքով՝ տարածքը գնդակոծվել է։ Reuters-ը տեսանյութեր է վկայակոչում, որոնցում բեկորներով լի հիվանդասենյակներ են։
«Ժամանակն է նրանց տեղափոխել, քանի որ Գազա քաղաքը կրկին դարձել է մարտական գոտի, բայց ո՞ւր տեղափոխել, չկա անվտանգ վայր», - Reuters-ին ասել է UNICEF-ի խոսնակ Ռիկարդո Պիրեսը։
Իսրայելի իշխանություններն ահազանգերին չեն արձագանքել։
Գործակալությունը գրում է, որ Պիրեսն անցյալ ամիս Գազա քաղաքում էր, որտեղ տեսել է Նարգես անունով վաղաժամ ծնված աղջկա, ում հանել էին գլխի շրջանում կրակոցի հետեւանքով մահացած իր մոր արգանդից։
«Մենք շատ մտահոգված ենք ոչ միայն նրա, այլև մյուս բոլոր երեխաների համար», - ասել է ՄԱԿ-ի պաշտոնյան։