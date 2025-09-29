Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Երևանի քաղաքապետարանն առաջարկում է դպրոցներում արգելել բջջային հեռախոսները

Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան

Երևանի քաղաքապետարանը առաջարկում է սահմանափակել բջջային հեռախոսների և այլ էլեկտրոնային սարքերի օգտագործումը դպրոցներում։ Այս հարցը քննարկվել է այսօր քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի խոսքով՝ ծնողների մեծ մասը աջակցում և խրախուսում է նախաձեռնությունը։

Ըստ առաջարկի՝ 1-6-րդ դասարանցիներին արգելվելու է դասաժամերին, միջոցառումների և նույնիսկ դասամիջոցների ընթացքում ունենալ միացված հեռախոս։ Անհրաժեշտության դեպքում աշակերտը կարող է բերել այն դպրոց, սակայն դասի սկզբում կհանձնի դասղեկին և կվերցնի միայն ավարտին։ 7-12-րդ դասարանների համար նախատեսվում է սահմանափակված օգտագործման կարգ։ Սահմանափակումները վերաբերում են ոչ միայն հեռախոսներին, այլև պլանշետներին, խելացի ժամացույցներին և այլ թվային սարքավորումներին։

Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Մարգարիտ Խաչատրյանի խոսքով՝ ծրագիրը նախնական փուլում կգործարկվի 15 դպրոցներում։ Առաջիկա 2 օրերին ծրագիրն արդեն կուղարկվի և տարեվերջին կգնահատվի աշակերտների ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեբանական ցուցանիշներն ու առաջադիմության որակը։

«Հնարավոր է, որ աշակերտները սկզբնական շրջանում դժգոհեն այս սահմանափակումներից, սակայն համոզված եմ՝ դրանք դրական ազդեցություն կունենան կրթության որակի, առօրյայի և նույնիսկ երեխաների երջանկության վրա», – հայտարարել է Տիգրան Ավինյանը։




Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG