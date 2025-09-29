Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մոսկվան ու Կիևը ԱԹՍ զանգվածային հարձակումների մասին են հաղորդում

Կիևում ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքները
Կիևում ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքները

Վոսկրեսենսկում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումից հետո բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել են 76-ամյա կին և նրա 6-ամյա թոռը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ սեպտեմբերի լույս 29-ի գիշերը երկրի ութ մարզերի երկնքում խոցվել է 78 ուկրաինական անօդաչու։ Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովի տեղեկացմամբ՝ Վոսկրեսենսկում և Կոլոմնայում ՀՕՊ ուժերը խոցել են չորս դրոն։

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով՝ Բրյանսկի մարզի երկնքում խոցվել է 24 անօդաչու։ Ուկրաինական Supernova+ և Astra տելեգրամ ալիքները հայտնել են, որ թիրախավորվել է Կարաչևի «Էլեկտրոդետալ» գործարանը, որը պատկանում է «Ռադիոէլեկտրոնային տեխնոլոգիաներ» կոնցեռնին: Այն արտադրում է ռազմական արդյունաբերության համար նախատեսված էլեկտրական միացուցիչներ։ Մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Բոգոմազն իր հաղորդագրության մեջ գործարանի մասին չի հիշատակել, նշելով միայն, որ զոհեր ու վիրավորներ չկան։

Ուկրաինան, իր հերթին, հաղորդել է Դնեպրոպետրովսկի և Սումիի մարզերի վրա տասնյակ անօդաչու սարքերի հարձակման, վարչական և բնակելի շենքերի վնասման մասին, կան տուժածներ։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG