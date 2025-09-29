Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրություններում առաջատար է գործող նախագահ Սանդուի կուսակցությունը

Կիրակի օրը Մոլդովայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, նախնական արդյունքների համաձայն, առաջատար է նախագահ Մայա Սանդուի «Գործողություն և համերաշխություն» կուսակցությունը, որը ստացել է ավելի քան 40 տոկոս ձայն և հնարավորություն ունի պահպանել խորհրդարանական մեծամասնությունը։
Երկրորդ տեղում է պրոռուսական դիրքորոշմամբ հայտնի «Հայրենասիրական բլոկը», որը հավաքել է շուրջ 28 տոկոս։ Երրորդը՝ մայրաքաղաք Քիշնևի քաղաքապետ Իոն Չեբանի ստեղծած «Ալտերնատիվա» ընտրական բլոկը՝ 8,5 տոկոս արդյունքով։ Ընդհանուր մասնակցությունը կազմել է մոտ 52 տոկոս․ քվեարկել է ավելի քան մեկուկես միլիոն մարդ։
Ընտրություններին մասնակցել են 14 կուսակցություն, 4 ընտրական բլոկ և 4 անկախ թեկնածու։ Օրվա ընթացքում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշել է հեռացնել ընտրապայքարից ընդդիմադիր «Մեծ Մոլդովա» կուսակցությանը։
Նախօրեին նախագահ Մայա Սանդուն քաղաքացիներին կոչ էր արել աջակցել եվրոպամետ ուժերին՝ ընդգծելով, որ Ռուսաստանը «հարյուրավոր միլիոն դոլարներ է ծախսում՝ փորձելով ազդեցություն գործադրել ընտրությունների արդյունքների վրա»։ Մոսկվան մեղադրանքները հերքում է։