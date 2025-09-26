Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինան նույնիսկ հանուն խաղաղության հաստատման չի կարող հրաժարվել օկուպացված տարածքներից. Զելենսկի

Ուկրաինան նույնիսկ հանուն խաղաղության հաստատման չի կարող հրաժարվել օկուպացված տարածքներից, դրանք ճանաչել որպես ռուսական տարածք, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Axios-ին տված հարցազրույցում։

Լրագրողի ճշտող հարցին, թե արդյոք Ուկրաինան, առանց այդ տարածքները դե յուրե ճանաչելու, պատրա՞ստ է ընդունել, որ իր և Ռուսաստանի միջև փաստացի սահմանը կտարբերվի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններից, Զելենսկին պատասխանել է. «Եթե մենք նայենք այսօրվա իրավիճակին և վաղը լինի հրադադար, և բոլորը հասկանան, որ մենք ուժ չունենք այդ տարածքները վերադարձնելու, ապա մենք պատրաստ ենք խոսել դրա մասին»։

Ուկրաինայի նախագահի խոսքով՝ ապագայում Կիևը ձգտելու է տարածքների վերադարձին «դիվանագիտական միջոցներով, այլ ոչ թե ուժով»։

«Եվ ես կարծում եմ, որ սա լավ փոխզիջում է բոլորի համար», - ընդգծել է Զելենսկին։


