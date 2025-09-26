ԱՄՆ-ում մեղադրանք է առաջադրվել ՀԴԲ նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմիին երկու քրգործով

ԱՄՆ-ում մեղադրանք է առաջադրվել Հետախուզության դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմիին երկու քրեական գործով։ Նա մեղադրվում է Կոնգրեսին ստելու և արդարադատությանը խոչընդոտելու մեջ։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս կոչ է արել քրեական հետապնդում նախաձեռնել Քոմիի նկատմամբ և արդեն գոհունակություն է հայտնել մեղադրանքների հրապարակման կապակցությամբ։
Մեղադրանքների հիմքում 2020 թվականին Սենատի լսումների ժամանակ Քոմիի ցուցմունքներն են 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին Մոսկվայի ենթադրյալ միջամտության վերաբերյալ։
Քոմին պաշտոնանկ է արվել 2017 թվականին Թրամփի նախագահության առաջին ժամկետի մեկնարկից կարճ ժամանակ անց։ Սպիտակ տան ղեկավարը իր կողմից Հետախուզության դաշնային բյուրոյի ղեկավար նշանակված պաշտոնյային մեղադրում է դեմոկրատ հակառակորդների հետ դավադրության մեջ, Քոմին իր հերթին պնդում էր, որ քաղաքական հետապնդման զոհ է: