«Դարձյալ կան անհասկանալի պահեր». Իրանի դեսպանը՝ «Թրամփի ուղու» մասին

Լրացված

Հայաստանից հեռացող Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին այսօր հրաժեշտի ասուլիսում խոսելով «Թրափի ուղու» մասին, շեշտեց՝ Թեհրանի համար դեռ կան անհասկանալի պահեր, ապա պարզաբանեց՝ խոսքը հայ - ամերիկյան ստեղծվելիք ընկերության գործառույթների մասին է:

«Անհասկանալի են ճանապարհի օպերատորի կողմից իրագործվող գործողությունները, մանրամասները հստակ չեն, խոսքը այն քննարկումներ մասին է, որի արդյունքում պետք է համատեղ ընկերություն ստեղծվի, որը միևնույն ժամանակ ներգրավելու է ներդրումներ, այս մասին որևէ մանրամասն հստակ չէ», - նշեց Սոբհանին:

Խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ պայմանավորվածությունների մասին, Մեհդի Սոբհանին հիշեցրեց այն 5 սկզբունքները, որոնք ամրագրվել են համատեղ հայտարարության մեջ: Դեսպանը մանրամասնեց՝ այդ սկզբունքներն են ազգային ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, իրավազորությունը, սահմանների անխախտելիությունը և փոխադարձությունը»:

Ի դեպ, Մեհդի Սոբհանին հատուկ շեշտադրեց փոխադարձության սկզբունքը, մանրամասնելով, որ եթե, օրինակ, Նախիջևանը Հայաստանի տարածքով կարող է կապ հաստատել Ադրբեջանի հետ, ապա փոխադարձաբար Հայաստանը Երասխի և Ջուլֆայի միջով պետք է կարողանան կապ հաստատել Իրանի հետ:

«Եթե Ադրբեջանի քաղաքացիները Հայաստանի տարածքով կարողանան հասնել Ադրբեջան, այդ նույն իրողությունը պետք է նաև Հայաստանի քաղաքացիների համար լինի, որ Հայաստանի քաղաքացին կարողանա Նախիջևանի միջոցով նաև Իրան գնա: Բնականաբար, եթե բոլոր երկրները կարողանան օգտվել այդ տրանսպորտային հնարավորություններից, դա կբխի բոլորի շահերից: Եթե դա բխի բոլորի շահերից, ոչ ոք դրան դեմ չի լինի», - ասաց նա:

Անդրադառնալով հնարավոր ռիսկերին, իրանցի դիվանագետն ընդգծեց՝ «ռիսկը կլինի այն դեպքում, որ այդ նախագծի մի մասը իրագործվի, իսկ մյուս մասը՝ ոչ»:

«Քանի որ ծրագրի անունը «Խաղաղության խաչմերուկ» է, եթե ճանապարհի մի հատվածը օգտագործվի, իսկ մյուս մասը՝ ոչ, ռիսկերը այդ դեպքում կլինեն: Բոլորը պետք է կարողանան այդ խաչմերուկից օգտվել և այդ ճանապարհներով իրենց երթևեկությունն ապահովված լինի», - հայտարարեց Սոբհանին:

Իրանի դեսպանը հրաժեշտ տվեց Հայաստանին՝ բանաստեղծությամբ

Ի դեպ, իր հրաժեշտի խոսքում Իրանի դեսպանը նշեց, որ Հայաստանից հեռանում է լավագույն հիշողություններով, ապա խոսքն ավարտեց բանաստեղծությամբ. «Ով զեփյուռ, եթե անցնես Արաքս գետի ափով, համբուրիր նրա հողը և թարմացրու քո շունչը»:




