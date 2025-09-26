Հունվարի 27-ը՝ «Հիշատակի և խոնարհումի օր». պատգամավորները նոր նախագիծ են շրջանառության մեջ դում

44-օրյա պատերազմի հինգերորդ տարելիցի նախօրեին Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարում է՝ «Հիշատակի և խոնարհումի օրվա» նախագիծ են շրջանառության մեջ դնում»։ Օրն ընտրել են՝ ամսի 27-ը, բայց ոչ թե սեպտեմբերի, այլ հունվարի...
ՔՊ-ական պատգամավորի համար ամենի ինչ շատ պարզ ու տրամաբանական է՝ հատուկ օր է պետք ունենալ բոլոր ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվածների հիշատակը հարգելու համար:
2020-ի պատերազմի ժամանակ 19-ը տարեկան էր Մովսես Սարգսյանը, մեկ տարվա ծառայող։ Մոր՝ Աիդայի վերջին զրույցը որդու հետ նոյեմբերի 5-ին էր, ուշ երեկոյան տղան Շուշի ճանապարհին էր։ Ասում է՝ սիրտ չկա այլևս պազրաբանումներ պահանջել, անպտուղ քննարկումների մեջ մտնել, բայց այս 5 տարիների ընթացքում այդպես էլ չհասկացավ՝ ինչ էին արել այն հազարավոր տղաները, որոնց հիշատակին սեպտեմբերի 27-ը մինչև օրս չի առանձնացվել։
«Սրանով ոնց որ էդ խորհրդանշական օրերը կորում են, մոռացության են տրվում», - ասաց Աիդան:
44-օրյայ պատերազմում զոհված զինվորի մայրը շարունակում է՝ արցախյան պատերազմ, 2022-ին Հայաստանի վրա հարձակում, 2023-ին Արցախի հայաթափում.... սեպտեմբերը, ցավոք, առատ էր ողբերգական օրերով։ Բայց ՔՊ-ական պատգամավորը շտապում է հորդորել՝ դավադրապաշտապան ենթատեքստ մի փնտրենք, հայկական պատմության ցավերը շատ ավելի են եղել:
«Կոնկրետ այս դեպքում մենք միայն մի պատերազմի զոհերի հիշատակի օր չենք ուզում սահմանել, մենք ուզում ենք սահմանել բոլոր պատերազմների ընթացքում հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի, խոնարհումի օր», - ասաց Ռուբեն Ռուբինյանը:
Նախագծի համահեղինակը նախկինում ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության անդամ, 44-օրյա պատերազմում զոհված դիպուկահար Աբգար Նազարյանի հայրը՝ Գեղամ Նազարյանն է։ Հենց ինքն էր մեկ տարի առաջ առաջարկել սեպտեմբերի 27-ը հիշատակի օր սահմանել, ի՞նչ պատահեց, որ մտափոխվեց։
«Ես, ճիշտն ասած, սկզբից մտածում էի՝ օր ընտրենք սեպտեմբերի 27-ը, որովհետև այսպես թե այնպես այդ օրը երկար տարիներ, գուցե տասնամյակներ նշվի ինքնաբուխ, բայց հետո մենք որոշեցինք, որ եթե խնդիրը բոլոր ժամանակների զոհվածներինն է, պետք է ուրիշ օր ընտրենք ու կանգ առանք, որ Բանակի օրից մեկ օր առաջ կամ հետո, երկար քննարկումներից հետո որոշեցինք հունվարի 27-ը, որը որևէ հիշատակով որևէ ճակատամարտի կամ պատերազմական գործողության հետ չի կապվում», - ասաց Նազարյանը:
Ընտրված օրն էլ պատահական չէ, բացատրում են Ռուբինյանն ու Նազարյանը։ Հունվարի 27-ին, ասում են, կհիշենք զոհերին, իսկ հունվարի 28-ին կտոնենք Բանակի օրը` որպես շարունակվող կյանքի ու կամքի խորհրդանիշ: