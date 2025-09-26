Մինսկում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստին կմասնակցի Հայաստանի փոխվարչապետը՝ հեռավար

Մինսկում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստին կմասնակցի Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը՝ հեռավար, «Ազատությանը» հայտնեցին փոխվարչապետի գրասենյակից:
Երեք օրից՝ սեպտեմբերի 29 -ին, Բելառուսում կայանալու է ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի նիստը, և ինչպես հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Իգոր Պետրիշենկոն, Հայաստանը նույնպես հաստատել է իր մասնակցությունը: Բելառուսցի պաշտոնյայի խոսքով, այժմ վարչապետ Փաշինյանը պետք է որոշի մասնակցության ֆորմատը:
Փաշինյանն այդ օրերին Ստրասբուրգում է լինելու, որտեղ մասնակցելու է ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանին: