Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մինսկում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստին կմասնակցի Հայաստանի փոխվարչապետը՝ հեռավար

Մինսկում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստին կմասնակցի Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը՝ հեռավար, «Ազատությանը» հայտնեցին փոխվարչապետի գրասենյակից:

Երեք օրից՝ սեպտեմբերի 29 -ին, Բելառուսում կայանալու է ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի նիստը, և ինչպես հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Իգոր Պետրիշենկոն, Հայաստանը նույնպես հաստատել է իր մասնակցությունը: Բելառուսցի պաշտոնյայի խոսքով, այժմ վարչապետ Փաշինյանը պետք է որոշի մասնակցության ֆորմատը:

Փաշինյանն այդ օրերին Ստրասբուրգում է լինելու, որտեղ մասնակցելու է ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանին:




Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG