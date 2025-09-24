Ռուսական ԱԹՍ-երի հարվածների հետևանքով զոհեր և վիրավորներ Զապորոժիեում և Սումիում

Զապորոժիեի շրջանում ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով 68-ամյա կին է զոհվել, ևս երկուսը վիրավորվել են, հայտնել է շրջանի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆեդորովը։
Ռուսական անօդաչուների հասցրած հարվածների մասին է հաղորդել նաև Սումիի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովը: Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով՝ բեկորային վնասվածքներ է ստացել 52-ամյա մի տղամարդ։
Սումիի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն՝ անցած 24 ժամվա ընթացքում ռուսական հարվածների հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, երեքը վիրավորվել են։