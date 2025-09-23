Հունգարիան հրաժարվում է դադարեցնել ռուսական նավթի ներմուծումը՝ չնայած Թրամփի պահանջին

Հունգարիան չի պատրաստվում հրաժարվել ռուսական էներգակիրներից, հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Պետեր Սիյարտոն ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի շրջանակում տված հարցազրույցում։
«Մենք չենք կարող ապահովել մեր երկրի էներգամատակարարման անվտանգությունը առանց ռուսական նավթի և գազի։ Կարելի է երազել այլընտրանքային աղբյուրներից գնելու մասին, սակայն մենք կարող ենք գնել միայն այն տեղերից, որտեղ համապատասխան ենթակառուցվածք կա։ Իսկ եթե նայեք ենթակառուցվածքներին, պարզ է դառնում, որ առանց ռուսական մատակարարումների դա պարզապես անհնար է», – ասել է Սիյարտոն՝ մեկնաբանելով ԱՄՆ նախագահի պահանջը։
Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ պատրաստ է նոր խիստ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ միայն այն դեպքում, եթե ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները դադարեցնեն ռուսական նավթի գնումները։ «Ես պատրաստ եմ լուրջ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, երբ բոլոր ՆԱՏՕ-ի երկրները դադարեցնեն ռուսական նավթի գնումը», – գրել էր Թրամփը Truth Social-ում։