Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նյու Յորքում տեղի է ունեցել Միրզոյան-Բայրամով հանդիպում

Նյու Յորքում ՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի շրջանակում, հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։

Զրույցի ընթացքում նախարարները քննարկել են խաղաղության օրակարգի առաջմղման հնարավոր ուղիները՝ հիմնվելով այս տարվա օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Խաղաղության գագաթաժողովի արդյունքների վրա, փոխանցում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։

Կողմերը նաև պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը՝ ուղղված հարաբերությունների կարգավորմանը։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG