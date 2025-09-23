Նյու Յորքում տեղի է ունեցել Միրզոյան-Բայրամով հանդիպում

Նյու Յորքում ՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի շրջանակում, հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։
Զրույցի ընթացքում նախարարները քննարկել են խաղաղության օրակարգի առաջմղման հնարավոր ուղիները՝ հիմնվելով այս տարվա օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Խաղաղության գագաթաժողովի արդյունքների վրա, փոխանցում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։
Կողմերը նաև պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը՝ ուղղված հարաբերությունների կարգավորմանը։