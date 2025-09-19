Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել են, որ սեպտեմբերի 18-ի գիշերը հարված են հասցրել Կուրսկի մարզում գտնվող 810-րդ առանձին ծովային հետևակի բրիգադի լոգիստիկ կենտրոնին։
Ըստ ուկրաինացի զինվորականների՝ հարվածը հասցվել է մատակարարման պահեստին, զինամթերքի պահեստներին և ստորաբաժանման զենքի ու ռազմական տեխնիկայի թաքստոցներին։
810-րդ առանձին բրիգադը տեղակայված է Սևաստոպոլում: Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո դրա զինվորները մասնակցել են Մելիտոպոլի, Բերդյանսկի, Վոլնովախայի և Մարիուպոլի համար մղված մարտերին: «Վերստկայի» տվյալներով՝ բրիգադն ամենամեծ կորուստներն է կրել Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հետ մարտերում:
Ուկրաինացի զինվորականների տվյալներով՝ ստորաբաժանման զինծառայողները ներկայումս ակտիվորեն մասնակցում են Հյուսիսային Սլոբոժանսկի ուղղությամբ իրականացվող հարձակողական գործողություններին և ներգրավված են նաև ռազմական հանցագործությունների մեջ, այդ թվում՝ ուկրաինացի ռազմագերիների մահապատժի մեջ։