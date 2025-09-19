Մատչելիության հղումներ

Թրամփը և Ծինփինը կքննարկեն TikTok-ի գործարքը և ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունները

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ակնկալվում է, որ ուրբաթ օրը կզրուցի Չինաստանի առաջնորդ Սի Ծինփինի հետ՝ նպատակ ունենալով վերջնականացնել գործարքը, որը թույլ կտա TikTok հավելվածին շարունակել գործել Միացյալ Նահանգներում, հայտնում է Associated Press-ը։

Ըստ լրատվամիջոցի՝ հեռախոսազրույցից հետո հնարավոր է նաև հստակեցվի՝ արդյոք երկու առաջնորդները կարող են անձամբ հանդիպել՝ «վերջնական համաձայնություն ձեռք բերելու համար, որը կդադարեցնի նրանց միջև առկա առևտրային պատերազմը և կբացահայտի, թե ինչ ուղղությամբ կարող են զարգանալ հարաբերությունները աշխարհի երկու գերտերությունների միջև»։

