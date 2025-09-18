Մատչելիության հղումներ

Սաուդյան Արաբիան և Պակիստանը ստորագրել են փոխադարձ պաշտպանության պայմանագիր

Սաուդյան Արաբիայի ժառանգորդ արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանը և Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը փոխադարձ պաշտպանության պայմանագրի կնքումից հետո, սեպտմբեր, 2025թ․
Սաուդյան Արաբիայի ժառանգորդ արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանը և Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը փոխադարձ պաշտպանության պայմանագրի կնքումից հետո, սեպտմբեր, 2025թ․

Սաուդյան Արաբիան և միջուկային զինուժ ունեցող Պակիստանը փոխադարձ պաշտպանության պայմանագիր են կնքել, հայտնում է Associated Press-ը։
Համաձայն փաստաթղթի՝ որևէ հարձակում այս երկրներից մեկի վրա դիտվելու է որպես հարձակում երկուսի դեմ։

Պայմանագրի ստորագրել են Սաուդյան Արաբիայի ժառանգորդ արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանը և Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը։ Կողմերն ընդգծել են, որ նախաձեռնությունը նպատակ ունի զարգացնել ռազմական համագործակցությունը և ապահովել համատեղ զսպման մեխանիզմներ։

Չնայած հայտարարություններում միջուկային զենքի մասին խոսք չի եղել, վերլուծաբանները փաստաթուղթը գնահատում են որպես ուղերձ Իսրայելին, որը հարձակվել էր Քաթարում Համասի առաջնորդների վրա, հաղղորդում է AP-ը։


