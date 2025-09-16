Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կադիրով․ «Պուգաչովան ժողովրդի թշնամի է»

Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտնի ռուս երգչուհի Ալլա Պուգաչովային «ժողովրդի թշնամի և դավաճան» է անվանել։

Սեպտեմբերի 15-ի երեկոյան Տելեգրամում արված գրառմամբ Չեչնիայի ղեկավարը այսպես է արձագանքել Պուգաչովայի վերջերս հրապարակված հարցազրույցին։ Դրանում Պուգաչովան Չեչնիայի նախկին ղեկավար Ջոխար Դուդաևին «կարգին, պարկեշտ, մտավորական և գեղեցիկ մարդ» էր անվանել։

«Դուդաևը ցուցամոլ էր և թքած ուներ չեչեն ժողովրդի խնդիրների վրա, իսկ Պուգաչովան մեր ժողովրդի պատմության ամենածանր ժամանակաշրջանի մասին անհեթեթ մտքեր է արտահայտում», - հակադարձել է Կադիրովը։

Նա նաև պնդում է, որ չեչենական առաջին պատերազմը հրահրել են՝ «Պուգաչովայի կարգի դավաճանները, օրինակ, Բորիս Բերեզովսկին»։




Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG