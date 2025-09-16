Կադիրով․ «Պուգաչովան ժողովրդի թշնամի է»

Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտնի ռուս երգչուհի Ալլա Պուգաչովային «ժողովրդի թշնամի և դավաճան» է անվանել։
Սեպտեմբերի 15-ի երեկոյան Տելեգրամում արված գրառմամբ Չեչնիայի ղեկավարը այսպես է արձագանքել Պուգաչովայի վերջերս հրապարակված հարցազրույցին։ Դրանում Պուգաչովան Չեչնիայի նախկին ղեկավար Ջոխար Դուդաևին «կարգին, պարկեշտ, մտավորական և գեղեցիկ մարդ» էր անվանել։
«Դուդաևը ցուցամոլ էր և թքած ուներ չեչեն ժողովրդի խնդիրների վրա, իսկ Պուգաչովան մեր ժողովրդի պատմության ամենածանր ժամանակաշրջանի մասին անհեթեթ մտքեր է արտահայտում», - հակադարձել է Կադիրովը։
Նա նաև պնդում է, որ չեչենական առաջին պատերազմը հրահրել են՝ «Պուգաչովայի կարգի դավաճանները, օրինակ, Բորիս Բերեզովսկին»։