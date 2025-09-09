Կալանավորում ինքնահռչակ Դոնեցկի դատարանի վճռի հիման վրա. իրավապաշտպանը մտահոգ է

Վրաստանից Հայաստան եկած Գիորգի Կինոյանին (վրացական աղբյուրների տարբերակը՝ Կինոիանի) հայաստանյան իրավապահները ձերբակալել, ապա կալանավորել են՝ ինքնահռչակ Դոնեցկի դատարանի վճռի հիման վրա:
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն է ստանձնել 29-ամյա տղամարդու պաշտպանությունը, ուսումնասիրել է փաստաթղթերն ու տարակուսել. «Մարդուն ապօրինի անազատության մեջ պահել «Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն» ասված հանցավոր միավորման հանցավոր դատարանի կողմից մեղադրանքի հիման վրա, դա ուղղակի անպատկերացնելի է»:
Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող տղամարդուն հայաստանյան ոստիկանությունը ձերբակալել է հենց սահմանին. դատախազը միջնորդել է կալանավորել, դատարանն էլ բավարարել է միջնորդությունն ու 40-օրյա կալանք տվել վրաստանցի տղամարդուն:
Իրավապաշտպանի խոսքով, հայաստանյան ողջ իրավական համակարգը հաշվի է առել աշխարհի կողմից չճանաչված, ավելին՝ Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված Դոնեցկի ապօրինի դատարանի որոշումը: Գիորգի Կինոյանը 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի դեմ վարձկանության համար:
«Հարց՝ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչո՞ւմ է «Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը», հարց՝ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչո՞ւմ է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի տարածքի անեքսիան: Մեր ամբողջ՝ դատախազ Կարապետյան, Ծատուրյան ոստիկան, դատավոր Սեբխանյան էր, ինչ էր, իրենց համակարգերում մեկ վայրկյան անգամ գտնվելու իրավունք չունեն», - ասաց Սաքունցը:
Կինոյանի վերաբերյալ փաստաթղթերը գտնվում էին և՛ Վրաստանի, և՛ Հայաստանի իրավապահների ձեռքում: Հայաստանյան դատարանին ու դատախազությանն անգամ իրենց որոշումից հետ չի կանգնեցրել վրաստանցի երիտասարդի հայ փաստաբանի դիտարկումը, թե Դոնեցկը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված չէ, հետևաբար դրա դատարանի որոշումն էլ անհիմն է: Օրինակ՝ Վրաստանում հենց այդ հիմքով մերժել են Ռուսաստանին ու գործը համարել փակված:
Ստացվում է, որ միևնույն փաստաթղթերի դեպքում երկու երկրների իրավապահ համակարգերը հակառակ դիրքորոշումն են ընդունել, նկատում է Սաքունցը. «Վրաստանի ոստիկանության փոխգնդապետը իր այս փաստաթղթով ցույց է տալիս իրավական պետության տիպիկ վարքագիծ՝ հղում անելով անգամ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշումներին, հղում անելով իր պետության կողմից այդ մոտեցումներին, ելնելով նաև իր երկրի իրավական համակարգի.... բացառիկ գիտելիք, որ չկա այդպիսի պետություն»:
Գիորգիի եղբայրն «Ազատությանը» փոխանցեց՝ ակտիվ քննարկման մեջ են իրավապաշտպանի հետ, և սպասում են կալանքի որոշման բողոքարկմանը: Երեկ Վակո Կինոյանը պատմել էր, որ Գիորգին մոր ու հոր հետ հատել է Հայաստանի սահմանն ու իրենց անհայտ պատճառներով ձերբակալվել:
«Կալանավորումից հետո՝ հինգշաբթի օրվանից մենք ոչ մի լուր չունենք նրանից, ես չգիտեմ՝ ինչպես է նա։ Ես խոսեցի հանրային պաշտպանի հետ։ Նա մեզ հույս չտվեց։ Ասում էր, թե արտահանձնման վտանգը շատ մեծ է։ Շատ սարսափելի է լսել, որ եղբայրս կարող է գերի ընկնել Ռուսաստանում։ Հասկանալի է, թե ինչ կանեն եղբորս հետ այնտեղ, ես անգամ պատկերացնել էլ չեմ ուզում», - ասաց Վակո Կինոյանը:
Ըստ ընթացակարգի, Արդարադատության նախարարությունն է որոշելու՝ արտահանձնել Գիորգի Կինոյանին Ռուսաստան, թե մերժել այդ երկրի խնդրանքը: Նախարարությունը, սակայն, արդեն դիրքորոշում է հայտնել, թե Կինոյանին պետք է կալանավորել: Թե որո՞նք են հիմքերը, չբացահայտեցին, սակայն Սաքունցի խոսքով, հիմնվել են հենց Դոնեցկի դատարանի վճռի վրա:
Ինչո՞ւ են Արդարադատության նախարարությունն ու դատախազությունն իրավական գործընթաց սկսել ինքնահռչակ Դոնեցկի դատարանի վճռով, այս կառույցները չեն մանրամասնում:
Վրաստանի քաղաքացու կալանավորումը կրքեր է բորբոքել Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Ընդդիմադիրներն իշխանությանը մեղադրում են, որ Կինոյանին չեն տեղեկացրել հետախուզման մասին:
Վերջին տարիներին Հայաստանում Ռուսաստանի պահանջով Ուկրաինայի դեմ կռվելուց հրաժարված մի քանի ռուսաստանցիներ են ձերբակալվել: Եղել են և՛ արտահանձնման, և՛ արտահանձնումը մերժելու դեպքեր: Իրավապաշտպան Սաքունցը մտահոգված է՝ Ռուսաստանում նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում: