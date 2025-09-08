Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՌԴ-ում Ադրբեջանի քաղաքացի է ձերբակալվել՝ ահաբեկչություն նախապատրաստելու մեղադրանքով

Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցներ, մայիս, 2023 թ․
Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցներ, մայիս, 2023 թ․

Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայությունն (ФСБ) այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որ Ստավրոպոլի երկրամասում ձերբակալվել է Ադրբեջանի քաղաքացի՝ ահաբեկչական հարձակումներ նախապատրաստելու կասկածանքով։

ФСБ-ի հաղորդմամբ՝ նա միացել էր «Ռուսաստանում արգելված ուկրաինական կազմակերպությանն» ու դրա հանձնարարությամբ հետախուզել ուժային կառույցների շենքեր և տրանսպորտային օբյեկտներ։ Քննիչների խոսքով՝ տղամարդը ձեռք էր բերել պայթուցիկ սարքեր պատրաստելու բաղադրիչներ և պատրաստվում էր դրանք օգտագործել՝ օգտվելով Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանումներում ստացած գիտելիքներից։

Բաքուն դեռ չի արձագանքել տեղի ունեցածին։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG