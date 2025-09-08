Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանի ազգային գրադարանում և արխիվում բացվել է Հայկական անկյուն

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարն ու ԻԻՀ ազգային գրադարանի և արխիվի կազմակերպության ղեկավարը, սեպտեմբեր, 2025թ․
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարն ու ԻԻՀ ազգային գրադարանի և արխիվի կազմակերպության ղեկավարը, սեպտեմբեր, 2025թ․

Իրանի ազգային գրադարանում և արխիվում պաշտոնապես բացվել է Հայկական անկյուն, հայտնում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Այստեղ կցուցադրվեն Հայաստանի պատմության ու մշակույթի մասին շուրջ 60 գիրք, որոնց մի մասը նվիրաբերել է ԿԳՄՍ նախարարությունը, իսկ մյուսները՝ հայկական պատվիրակության անդամները։

Նախաձեռնությունն իրագործվել է Մատենադարանի առաջարկով։ Բացմանը մասնակցել են ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը, ԵՊՀ և Բրյուսովի համալսարանների ռեկտորները և այլ պաշտոնյաներ։

Միջոցառման ընթացքում ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր, որը նախատեսում է հայերեն և պարսկերեն ձեռագրերի համատեղ ցուցադրություններ ու գիտական ծրագրեր, հայտնում են նախարարությունից։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG