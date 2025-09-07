Զելենսկին ու Մակրոնը քննարկել են Կիևում և Ուկրաինայի այլ քաղաքներում «ռուսական ծանր հրետակոծությունը»

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում քննարկել են Կիևում և Ուկրաինայի այլ քաղաքներում «ռուսական ծանր հրետակոծությունը»։
«Ցավոք, Ուկրաինայում զոհվել է չորս մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 44-ը։ Մեր փրկարարներն ու արտակարգ ծառայությունները դեռևս զբաղվում են հարձակման հետևանքների վերացմամբ ամբողջ երկրում։ Մենք համակարգել ենք մեր դիվանագիտական ջանքերը, հաջորդ քայլերը և գործընկերների հետ շփումները՝ համապատասխան արձագանք ապահովելու համար», - նշել է Զելենսկին՝ հավելելով, որ «Ֆրանսիայի հետ միասին մենք պատրաստում ենք նոր միջոցառումներ մեր պաշտպանությունն ամրապնդելու համար»։