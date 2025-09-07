Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը պատրաստվում է մեկնել Հարավային Կորեա, հնարավոր է հանդիպում Ծինփինի հետ. CNN

ԱՄՆ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է հոկտեմբերին մեկնել Հարավային Կորեա՝ Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության առևտրի նախարարների հանդիպմանը մասնակցելու համար, հայտնում է CNN-ը՝ հղում անելով Թրամփի վարչակազմի երեք պաշտոնյաների։

Ըստ պաշտոնյաների՝ հնարավոր է Թրամփը հանդիպում ունենա Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի հետ:

CNN-ի փոխանցմամբ՝ գագաթնաժողովը նախատեսված է անցկացնել Կյոնջու քաղաքում հոկտեմբերի վերջին և նոյեմբերի սկզբին: Մանրամասները դեռևս հստակեցվում են, և անհայտ է՝ արդյոք նախագահը իր այցի ընթացքում կարող է ավելացնել այլ կանգառներ։

«Քննարկվում է Հարավային Կորեա այց, որը կկենտրոնանա տնտեսական համագործակցության վրա», - CNN-ին ասել է Սպիտակ տան պաշտոնյան:

25 տարի՝ Ռուսաստանի ղեկին



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG