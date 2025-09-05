ԵՄ պատվիրակությունը մեկնում է Վաշինգտոն՝ քննարկելու ՌԴ-ի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը. Անտոնիո Կոշտա

Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան հայտարարել է, որ Եվրամիության պատվիրակությունը մեկնում է Վաշինգտոն՝ քննարկելու Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը: Այս մասին պաշտոնյան հայտարարել է Ուժգորոդում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։
«Մենք աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների և այլ գործընկերների հետ՝ մեծացնելու մեր ճնշումը՝ հետագա պատժամիջոցների, ուղիղ պատժամիջոցների և երկրորդական պատժամիջոցների միջոցով։ Ավելի շատ տնտեսական միջոցառումներ՝ ստիպելու Ռուսաստանին դադարեցնել այս պատերազմը, դադարեցնել մարդկանց սպանությունը։ Թե՛ Բրյուսելում է մեկնարկում նոր պատժամիջոցների փաթեթի վրա աշխատանքը, թե՛ մեր թիմը՝ եվրոպական թիմն է, մեկնում է Վաշինգտոն՝ մեր ամերիկացի ընկերների հետ աշխատելու», - ասել է Կոշտան։
Սպիտակ տունը երեկ հաղորդել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Կիևի եվրոպացի դաշնակիցների հետ զրույցի ժամանակ շեշտել է, որ «Եվրոպան պետք է դադարեցնի պատերազմը ֆինանսավորող ռուսական նավթ գնելը, քանի որ Ռուսաստանը մեկ տարվա ընթացքում ԵՄ-ից վառելիքի վաճառքից ստացել է 1.1 միլիարդ եվրո (1.8 միլիարդ դոլար)»։