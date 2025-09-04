Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Չեխիան մինչև 2030 թվականը տարեկան ավելի քան 40 մլն եվրո կհատկացնի Ուկրաինայի վերականգնմանը

Չեխիայի կառավարությունը հաստատել է Ուկրաինայի վերականգնման 2026-2030 թվականների ծրագիրը, որով նախատեսվում է տարեկան 1 միլիարդ չեխական կրոն (մոտ 40,8 միլիոն եվրո) հատկացնել: Այս մասին հայտնել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարությունը:

«Եվրոպական պրավդա»-ի փոխանցմամբ՝ 2023-ից 2025 թվականներին չեխական իշխանությունները այս ծրագրի շրջանակներում հատկացրել են 500 միլիոն կրոն:

«Ուկրաինային աջակցությունը Չեխիայի Հանրապետության համար առանցքային նշանակություն ունի։ Այն օգնում է Ուկրաինային, բայց նաև ամրապնդում է մեր անվտանգությունը։ Կարևոր է, որ Չեխիան օգնի Ուկրաինային ոչ միայն ռազմական, այլև մարդասիրական օգնության և վերակառուցման միջոցով։ Սա մեր սեփական շահերից է բխում։ Մենք ցանկանում ենք, որ չեխական ընկերությունները մասնակցեն վերակառուցմանը և երկարաժամկետ ներկայություն ունենան երկրում», - ասել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Յան Լիպավսկին։

Նրա խոսքով՝ Ուկրաինայի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում Չեխիան ԵՄ հիմնադրամից կստանա նաև 4 միլիարդ չեխական կրոն (163 միլիոն եվրո): Միջոցները կօգտագործվեն Ուկրաինայի կարևորագույն ենթակառուցվածքների վերականգնման և հիվանդանոցների արդիականացման համար։




Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG