Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

«Վերահսկողության բացակայության հետևանք է». Ամիրյան փողոցում մեքենայի պայթյունից տուժածներից երկուսը դուրս են գրվել հիվանդանոցից

Երեկ Ամիրյան փողոցում մեքենայի պայթյունից տուժածներից երկուսը դուրս են գրվել հիվանդանոցից, իսկ ծանր վիճակում ու վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող տուժածը տեղափոխվել է հիվանդասենյակ, նրա վիճակը միջին ծանրության է գնահատվում, այս մասին հայտնեց Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը:

Պայթյունն ու հրդեհը տեղի էին ունեցել երեկ կեսօրից հետո, Տոյոտա Մակնիշի մեքենայում, պայթյունից տուժել էր նաև 58 երթուղու ավտոբուսի ուղևորները, աբտոբուսի երկու պատուհանները փշրվել էին:

Վթարներին ու արտակարգ դեպքերին հետևող Գագիկ Շամշյանի լրատվական կայքում նման դեպքերի մասին հաղորդումները շատ հաճախ են. միայն վերջին չորս շաբաթների ընթացքում սա արդեն երրորդ դեպքն է:

Երեկ նաև Արարատի մարզում էր մեքենայում հրդեհ բռնկվել:

Օգոստոսի օգոստոսի 27-ին հրդեհի բռնկումով պայթյուն էր տեղի ունեցել Երևանում՝ Բագրատունյաց-Արշակունյաց պողոտայի խաչմերուկում, վարորդը դարձյալ այրվածքներով հայտնվել էր հիվանդանոցում:

Օգոստոսի 6-ին Ավանում՝ աճառյան փողոցում պայթյուն էր տեղի ունեցել Kia մակնիշի ավտոմեքենայում: Ավելի վաղ՝ հունիսի 13-ին մեքենա էր պայթել Սևանում գազալցակայանում՝ լիցքավորման ժամանակ մայիսի 1-ին էլ Opel մեքենայի գազի բալոնն էր պայթել Երևանի կենտրոնում՝ Սարյան փողոցում, մի քանի մեքենա վնասվել էր:

«Վարորդի ընկեր» Հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանն ասում է՝ սա ոլորտում վերահսկողության բացակայության հետևանք է, իսկ իրավիճակը փողոցներում մտահոգիչ է:

«Հսկողությունը 0-ի է հավասարեցված: Առաջինը՝ նախարարության թերացումն է, Տարածքային կառավարության նախարարության թե որ ստորաբաժանումն է իրականացնում, տեղյակ չեմ, բայց իրենց հսկողության տակ է, իրեք են այդ տեխզննման կայանների անմիջական հսկողները, ու բացի այդ այնտեղ կա, որ գազաբալոնների հսկողություն պետք է արվի, ու գազալցակայանների վրա կարող էին իրենք հսկողություն անեին, որ այն մեքենան, որը չունի համապատասխան փաստաթուղթ, լիցքավորում չարվի: Այդ ամբողջն այդ կառույցի հսկողության տակ է, կառույցը պետք է իր գործառույթններն ավելի օրենքին համապատասխան իրականացնի, որպեսզի այդ խնդիրը կարողանանք որոշակի նաև մեղմել», - ասաց Քեյանը և նշեց, - «Մեզանից տարիներ շարունակ գումարներ են գանձում տեխզննման անցկացման համար, բայց ոչ մի բան էլ չեն անում, ի՞նչ են անում որ»:




Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG