Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Չինաստանում հանդիպել են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահները

Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում հանդիպել են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Մասուդ Փեզեշքիանը, հայտնում է իրանական IRNA գործակալությունը:

Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպմանը Փեզեշքիանը և Պուտինն ընդգծել են Իրանի և Ռուսաստանի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի իրականացման կարևորությունը։

Փեզեշքիզնը Ռուսաստան-Իրան պայմանագիրը բնութագրել է որպես համագործակցության ընդլայնման և երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման հիմք։ Նա նշել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) շրջանակներում համագործակցությունը կարագացնի և կնպաստի այս զարգացումներին։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG