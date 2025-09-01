Դեկտեմբերից ի վեր շուրջ 850 հազար սիրիացի փախստականներ վերադարձել են հայրենիք

Դեկտեմբերին Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալումից ի վեր շուրջ 850 հազար սիրիացի փախստականներ հարևան երկրներից վերադարձել են հայրենիք, առաջիկա ամիսներին այդ թիվը կարող է հասնել 1 միլիոնի: Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալության բարձրաստիճան պաշտոնյան։
ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատարի տեղակալ Քելլի Թ. Քլեմենթսը Դամասկոսում Associated Press-ին ասել է, որ 14-ամյա հակամարտությունից հետո իրենց համայնքներ են վերադարձել մոտ 1 միլիոն 700 հազար ներքին տեղահանվածներ։
2011 թվականի մարտին սկիզբ առած հակամարտությունը Սիրիայում շուրջ կես միլիոն մարդու կյանք է խլել, երկրի նախապատերազմյան բնակչության՝ 23 միլիոնի կեսը տեղահանվել է, ավելի քան 5 միլիոնը լքել երկիրը՝ մեծ մասը դեպի հարևան երկրներ։