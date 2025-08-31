Բելառուսում մեկնարկել են ՀԱՊԿ զորավարժությունները

Բելառուսում մեկնարկել են Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի հետ համատեղ զորավարժությունները: Բելառուսի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը:
«Փոխազդեցություն-2025», «Որոնում-2025» և «Էշելոն-2025» զորավարժություններին Հայաստանը չի մասնակցում:
«Մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում կառավարման մարմինների և շտաբների, զորքերի, Հավաքական անվտանգության համակարգի պատրաստմանը», - ասել է Բելառուսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ-պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Մուրավեյկոն: