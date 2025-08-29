Մատչելիության հղումներ

Թուրքական բանակի գեներալն ազատվել է Ադրբեջանի ՊՆ-ի խորհրդականի պաշտոնից. Էրդողանը նոր նշանակում է արել

Առրբեջանի և Թուրքիայի դրոշները, արխիվ
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հրամանագրով թուրքական բանակի գեներալ Բահթիյար Էրսայը պաշտոնանկ է արվել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի խորհրդականի պաշտոնից: Այս մասին հայտնում է ադրբեջանական APA գործակալությունը` նշելով, որ Ադրբեջանում թուրքական ծառայությունների խմբի հրամանատար է նշանակվել Սոներ Օրուջօղլուն։

Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։

Ադրբեջանական բանակում թուրք բարձրաստիճան զինվորականի գործունեության մասին հայտնի դարձավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ըստ տարբեր մի շարք աղբյուրների՝ Էրսայը Բաքու էր գործուղվել՝ ադրբեջանական բանակին օգնելու նպատակով:



