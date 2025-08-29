Մատչելիության հղումներ

Խուզարկություններ՝ դատական իշխանության ներկայացուցիչների բնակարաններում և աշխատասենյակներում

Լրացված

Դատական իշխանության ներկայացուցիչների բնակարաններում և աշխատասենյակներում խուզարկություններ են իրականացվել՝ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու փաստի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում: Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։

Ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այդ թվում՝ փաստաբան։

Նախաքննության շահերից ելնելով՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից այս պահին այլ տեղեկատվություն չեն հայտնում:

«Ազատության» տեղեկություններով՝ խուզարկություններ են իրականացվել վարչականի դատարանի նախկին նախագահ Արգիշտի Ղազարյանի և դատավորներ Մհեր Պետրոսյանի ու Լուսինե Բոյաջյանի բնակարաններում և աշխատասենյակներում:



