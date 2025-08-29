Բանտում ինքնազգացողությունը վատացած կալանավորը հիվանդանոցում մահացել է. փաստաբանը դիմել է ՄԻՊ-ին

Բանտում ինքնազգացողությունը վատացած 63-ամյա կալանավորը հիվանդանոցում մահացել է։ Արտաշես Վարդանյանի փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը հայտնում է, որ իր պաշտպանյալը երկար ժամանակ բողոքել է առողջական վիճակից, սակայն նրան չեն տարել ոչ դատապարտյալների հիվանդանոց, ոչ էլ քաղաքացիական բժշկական հաստատություն։
«Չնայած բազմաթիվ բողոքներին, նրան չէին տեղափոխում հիվանդանոց կամ բժշկական մասնագիտացված հաստատություն՝ պատշաճ բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով։ Բողոքների անտեսումը և համապատասխան արձագանքի բացակայությունը, ըստ ամենայնի, հանգեցրել են այն ողբերգական արդյունքին, որի մասին ստիպված եմ այսօր տեղեկացնել», - նշեց փաստաբանը։
Քրեակատարողական ծառայությունից մահվան դեպքը չեն մեկնաբանում, միայն հայտնում են, որ 63-ամյա տղամարդու ինքնազգացողությունը վատացել է, ու նա շտապօգնությամբ տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։
Կալանավորների ու դատապարտյալներին բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցելու համար ստեղծված «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն»-ից էլ դեռ չեն մեկնաբանում միջադեպը։ Կենտրոնը Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ է գործում։
Մինչ այդ մահացածի փաստաբանը դիմել է Մարդու իրավունքների պաշտպանին՝ ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլեր, որ լիարժեք քննություն անցկացվի Վարդանյանի մահվան հանգամանքները, դրա պատասխանատուներին պարզելու համար։
«Եվ ամենակարևորը՝ տալ իրավական հստակ գնահատական նրանց գործողություններին կամ անգործությանը։ Կարծում եմ, որ այս դեպքի մանրամասն ուսումնասիրությունը և պատշաճ իրավական արձագանքը կարևոր նշանակություն ունեն ոչ միայն արդարության վերականգնման, այլև նմանատիպ դեպքերը կանխելու տեսանկյունից»։
Իրավապաշտպաններն ահազանգում են՝ ՔԿՀ-ներում ինքնասպանության ու մահվան դեպքերը կտրուկ ավելացել են
Իրավապաշտպաններն ահազանգում են՝ քրեակատարողական հիմնարկներում ինքնասպանության ու մահվան դեպքերը կտրուկ ավելացել են։ Միայն տարեսկզբից 17 ազատազրկված է մահացել բանտերում, որից 11-ը՝ կենսաբանական մահվան, 6-ը՝ ինքնասպանության դեպքեր։
«Ազատազրկված անձի ձայնը քիչ լսելի է ներսում, պետք է իրականացվի միջամտություն, պետք է խումբը այցելի կամ այլ պատկան մարմիններ, նոր խնդիրը ստանա լուծում կամ հակառակ դեպքում՝ անձը պետք է դիմի ծայրահեղ քայլի, որպեսզի խնդրին ուշադրություն դարձնեն», - ասաց ՔԿՀ-ում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խմբի անդամ Շուշան Խնկոյանը:
Բանտերը դիտարկող հասարակական խմբի անդամ Շուշան Խնկոյանն ասում է՝ քրեակատարողական հիմնարկներում առկա խնդիրների շարքում առողջապահական հարցերը գերակշռում են։
«Այս տարվա մահվան, ինքնասպանության, ինքնավնասումների թիվը դա ցույց է տալիս, նախորդ տարիների ևս ունեցել ենք ինքնավնասումների մեծ թիվ, որոնց պատճառների առաջին շարքում են բժշկական սպասարկում չտրամադրելը կան թերի տրամադրելը», - նշեց նա:
Ըստ Խնկոյանի՝ խնդիրները համակարգային են։ Չի բացառում՝ դատապարտյալներին, կալանավորներին պատշաճ բուժօգնություն չի տրամադրվում նաև այն պատճառով, որ բանտերը ծանրաբեռնված են:
Իրավապաշտպանները պարբերաբար են ահազանգում՝ Հայաստանում կալանքը որպես խափանման միջոց ոչ միայն լայնորեն է կիրառվում, այլև՝ տարեցտարի ավելանում են նման դեպքերը:
Քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձինք ավելի շատ են քան դատապարտյալները. ՔԿՀ-ներում պահվող 2701 անձանց կեսից ավելին՝ ավելի քան 1400-ը, կալանավորվածներն են։